Из-за смертельного инцидента: Toyota остановила производство кроссовера RAV4

Чрезвычайные обстоятельства привели к нарушению цепочек поставок, и Toyota пришлось приостановить производство на двух заводах. Будут простаивать три конвейера, на которых выпускают RAV4, Harrier и Venza. Сколько продлится задержка, пока не уточняется.

Взрыв произошел на заводе Chuo Spring Co - это предприятие входит в Toyota Group и занимается производством пружин подвески, а также кабелей электропроводки. Смертельный случай на производстве наверняка спровоцирует расследование, поэтому прогнозировать, когда RAV4 вернутся на конвейер инсайдеры не берутся.

В Японии не впервые происходят внештатные ситуации на производстве. В октябре 2023 года у поставщика Toyota тоже произошел взрыв, и тогда восемь заводов и 13 производственных линий простаивали десять дней.