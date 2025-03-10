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Из-за смертельного инцидента: Toyota остановила производство кроссовера RAV4

Понедельник 10 марта 2025 13:30
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Из-за смертельного инцидента: Toyota остановила производство кроссовера RAV4 Фото: Toyota остановила производство кроссовера RAV4 (media.toyota.ca)
Автор: Константин Широкун

Компания Toyota остановила производство кроссовера RAV4 из-за смертельного инцидента. Отмечается, что на фабрике у важнейшего поставщика произошел взрыв: один рабочий погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

Чрезвычайные обстоятельства привели к нарушению цепочек поставок, и Toyota пришлось приостановить производство на двух заводах. Будут простаивать три конвейера, на которых выпускают RAV4, Harrier и Venza. Сколько продлится задержка, пока не уточняется.

Взрыв произошел на заводе Chuo Spring Co - это предприятие входит в Toyota Group и занимается производством пружин подвески, а также кабелей электропроводки. Смертельный случай на производстве наверняка спровоцирует расследование, поэтому прогнозировать, когда RAV4 вернутся на конвейер инсайдеры не берутся.

В Японии не впервые происходят внештатные ситуации на производстве. В октябре 2023 года у поставщика Toyota тоже произошел взрыв, и тогда восемь заводов и 13 производственных линий простаивали десять дней.

New 2023 Toyota RAV4 focuses on multimedia, connectivity and safety upgrades - Toyota Media Site

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