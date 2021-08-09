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Через кілька днів після введення. В Італії почали продавати підроблені COVID-перепустки

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Італія, Понеділок 09 серпня 2021 16:52
Через кілька днів після введення. В Італії почали продавати підроблені COVID-перепустки Фото: в Італії масово купують підроблені COVID-перепустки (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Італії через декілька днів після впровадження COVID-перепусток почалася хвиля продажу підроблених документів. Італійцям пропонують придбати підроблену "зелену перепустку" за 150-500 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як розповіли правоохоронці, була викрита одна мережа, що продає неправдиві довідки про вакцинацію та результати тестів на COVID-19. Поліція затримала чотирьох підозрюваних, зокрема, двох неповнолітніх.

"Тисячі користувачів зареєструвалися на платформах, де продавали підроблені "зелені перепустки" з абсолютною гарантією анонімності. Для оплати використовували криптовалюту або ваучери для онлайн-магазинів", - розповіли в поліції.

"Зелена перепустка" - це документ, який засвідчує наявність принаймні одної дози вакцини або те, що людина вже перехворіла на COVID-19, чи зробила тест на вірус. Перепустки використовують для відвідування закладів, а у майбутньому їх дія пошириться на громадський транспорт.

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