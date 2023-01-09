Из-за непогоды в Киеве с утра уже произошли десятки ДТП: много пострадавших

Из-за погодных условий в Киеве возросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Водителей просят учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок частным автотранспортом.

"С 08:00 зафиксировано уже 30 дорожно-транспортных происшествий! Известно о шестерых пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, в Киеве снег и сильный штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Жителям столицы попросили быть внимательными и дали советы, как вести себя в такую погоду.

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