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Через коронавірус українські полярники не змогли потрапити до Антарктиди

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 05:38
Через коронавірус українські полярники не змогли потрапити до Антарктиди
Фото: українські полярники (uac.gov.ua)

Полярники мають змінити на "Академіку Вернадському" колег, які працюють в Антарктиді вже близько року

Через пандемію коронавірусу COVID-19 у світі 25-та Українська антарктична експедиція не змогла дістатися до станції "Академік Вернадський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що експедиція вирушила в Антарктиду 16 березня, до того як Україна закрила повітряний простір.

"Однак карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки змусив скоригувати плани. Три дні експедиція перебувала в Стамбулі й була змушена повернутися до Києва сьогодні пізно ввечері", - розповів очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

У міністертстві зазначили, що під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу - всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками. Також всі полярники пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

"Зараз учасники експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скрінінг. Попри це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу", - повідомили в МОН.

Зараз Національний антарктичний науковий центр разом з урядом та постійним представництвом України у Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". Там полярники мають змінити колег, які працюють в Антарктиді вже близько року.

Нагадаємо, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі становить понад 210 тисяч осіб.

Американський Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса оприлюднив, що станом на 20 березня у світі зафіксовано 10030 смертей від коронавірусу.

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