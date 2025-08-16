RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Из-за ДТП с погибшими перекрыта трасса "Львов-Краковец": в полиции раскрыли подробности

Фото: из-за ДТП с погибшими перекрыли трассу "Львов-Краковец" (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Во Львовской области из-за аварии с погибшими полностью перекрыто движение на международной трассе "Львов-Краковец", весь транспорт направляют в объезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.

"Мост на развязке Рясна-Русская-Рясное, что на автодороге М-10 Львов-Краковец, перекрыт в связи с ДТП с погибшими", - отметили в патрульной полиции.

Отмечается, что патрульные направляют транспортные средства в объезд, из-за возникших осложнений в движении.

 

 

 

ДТП в Украине

Напомним, что в Ровенской области задержали сотрудника полиции, который устроил смертельную аварию на дороге, а потом отказался от прохождения теста на алкоголь. ГБР начало расследование.

Кроме того, недавно в Черкассах правоохранитель получила подозрение за смертельное ДТП на скорости. Она травмировала 67-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.

Также смертельная авария с участием полицейской, которая находилась вне службы, произошла 28 июля в Новоселице Черновицкой области.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовКраковецДТП