Из-за ДТП с погибшими перекрыта трасса "Львов-Краковец": в полиции раскрыли подробности

ДТП в Украине

Напомним, что в Ровенской области задержали сотрудника полиции, который устроил смертельную аварию на дороге, а потом отказался от прохождения теста на алкоголь. ГБР начало расследование.

Кроме того, недавно в Черкассах правоохранитель получила подозрение за смертельное ДТП на скорости. Она травмировала 67-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.

Также смертельная авария с участием полицейской, которая находилась вне службы, произошла 28 июля в Новоселице Черновицкой области.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.