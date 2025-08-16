Из-за ДТП с погибшими перекрыта трасса "Львов-Краковец": в полиции раскрыли подробности

Во Львовской области из-за аварии с погибшими полностью перекрыто движение на международной трассе "Львов-Краковец", весь транспорт направляют в объезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.

"Мост на развязке Рясна-Русская-Рясное, что на автодороге М-10 Львов-Краковец, перекрыт в связи с ДТП с погибшими", - отметили в патрульной полиции. Отмечается, что патрульные направляют транспортные средства в объезд, из-за возникших осложнений в движении.