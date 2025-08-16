Из-за ДТП с погибшими перекрыта трасса "Львов-Краковец": в полиции раскрыли подробности
Во Львовской области из-за аварии с погибшими полностью перекрыто движение на международной трассе "Львов-Краковец", весь транспорт направляют в объезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.
"Мост на развязке Рясна-Русская-Рясное, что на автодороге М-10 Львов-Краковец, перекрыт в связи с ДТП с погибшими", - отметили в патрульной полиции.
Отмечается, что патрульные направляют транспортные средства в объезд, из-за возникших осложнений в движении.
ДТП в Украине
Напомним, что в Ровенской области задержали сотрудника полиции, который устроил смертельную аварию на дороге, а потом отказался от прохождения теста на алкоголь. ГБР начало расследование.
Кроме того, недавно в Черкассах правоохранитель получила подозрение за смертельное ДТП на скорости. Она травмировала 67-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.
Также смертельная авария с участием полицейской, которая находилась вне службы, произошла 28 июля в Новоселице Черновицкой области.
По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.