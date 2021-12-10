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Не тільки через "Дію". Тисячу за вакцинацію можна буде отримати іншим способом, але не скоро

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 10:01
Не тільки через "Дію". Тисячу за вакцинацію можна буде отримати іншим способом, але не скоро Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З 19 грудня в Україні почнуть виплачувати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Спочатку програма стане доступна в "Дії", а потім запропонують альтернативний механізм нарахування виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Він нагадав, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 гривень від держави. За ці кошти вони матимуть можливість придбати:

  • абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
  • відвідати кінотеатр, театр, музей,
  • купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні,
  • придбати книжки.

Ляшко зазначив, що програма реалізовуватиметься в декілька етапів.

"З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку "Дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - зазначив він.

Нагадаємо, з понеділка всі вакциновані громадяни України старше 18 років можуть подати заявку на отримання тисячі за вакцинацію.

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