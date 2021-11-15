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Через 18 місяців пандемії: Індія відкрилася для вакцинованих туристів

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Діливши, Понеділок 15 листопада 2021 21:05
Через 18 місяців пандемії: Індія відкрилася для вакцинованих туристів Фото: Індія відкрилася для вакцинованих туристів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 15 листопада, Індія почала дозволяти повністю вакцинованим іноземним туристам в'їжджати в країну на регулярних комерційних рейсах. Таке рішення стало останнім ослабленням обмежень у міру зниження захворюваності і зростання вакцинації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними Міністерства охорони здоров'я, туристи, які в'їжджають в Індію, повинні бути повністю вакциновані, слідувати всім протоколам COVID-19 і здати негативний тест на вірус протягом 72 годин після вильоту. Багато хто також повинен буде пройти тест на COVID-19 в аеропорту після прибуття.

Однак мандрівники з країн, що мають з Індією Угоди про взаємне визнання сертифікатів про щеплення, таких як США, Великобританія і багато європейських країн, можуть в'їжджати без проходження тесту на COVID-19.

Це перший випадок, коли Індія дозволила в'їзд в країну іноземним туристам на комерційних рейсах з березня 2020 року, коли вона ввела один з найжорсткіших у світі заборон в спробі стримати пандемію.

Повністю вакцинованим туристам на чартерних рейсах було дозволено в'їжджати в країну з минулого місяця.

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