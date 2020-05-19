У чемпіонаті Англії виявили перші випадки зараження коронавірусом

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) опублікувала результати першого етапу тестування футболістів і співробітників клубів на коронавірус. У результаті перевірки були виявлені шість випадків захворювання в трьох командах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Перевірку протягом 17 і 18 травня пройшли 748 осіб. Заражені гравці і співробітники клубів найближчі сім днів проведуть в карантині, а потім здадуть повторні тести. Їх імена не повідомляються.

Чемпіонат Англії готується до відновлення 12 червня, але офіційного рішення з цього питання поки що немає. Планується, що команди повернуться до тренувань до кінця травня.

Футбольний сезон в Англії був припинений через пандемію коронавірусу, як і багато спортивних турнірів у світі. На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38. Лідируючому в турнірній таблиці "Ліверпулю" досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.

Нагадаємо, футбольний сезон в Англії може бути завершений достроково за умови, якщо команди виступлять проти проведення матчів на нейтральних полях.