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Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково через коронавірус

Новини » Спорт     18.05.2020 - 16:21
Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково через коронавірус
Фото: Гемпден-Парк (spfl.co.uk)

Клуби одноголосно підтримали таке рішення

Чемпіонат Шотландії з футболу завершили достроково у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції. Таке рішення одноголосно підтримали всі 12 клубів, що беруть участь в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Шотландської професійної футбольної ліги (SPFL).

Підсумкові місця розподілили відповідно до займаних місць в турнірній таблиці на момент зупинки змагань. У підсумку "Селтік" вдев'яте поспіль став чемпіоном Шотландії. Це вже 51 титул команди з Глазго.

Найбільш титулованим клубом Шотландії залишається "Рейнджерс", 54 рази ставав чемпіоном країни, який посів друге місце за підсумками сезону-2019/20. Третім закінчив сезон "Мотеруелл".

Зазначимо, що кольори "Селтіка" захищає гравець збірної України Мар'ян Швед, проте він залишиться без чемпіонської медалі. Згідно з регламентом шотландського чемпіонату, медалі вручають тільки футболістам, які зіграли у 25% і більше матчів. На рахунку українця лише 1 матч у внутрішній першості.

Раніше про дострокове завершення футбольних першостей оголосили у Франції, Нідерландах і Бельгії. Чемпіоном Ліги 1 оголосили ПСЖ, ліги Жюпіле - "Брюгге". У Ередівізії вирішили не визначати чемпіона, лідирував на момент зупинки турніру "Аякс".

Нагадаємо, Нідерланди можуть позбавити одного місця в єврокубках після дострокового завершення футбольного сезону.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ШотландияСелтикФутбол
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