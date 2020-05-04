Чемпіонат світу з водних видів спорту перенесений через коронавірус

Чемпіонат світу з водних видів спорту, який повинен був пройти у 2021 році в японській Фукуоці, перенесений на рік через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації плавання (FINA).

Спочатку турнір був запланований на 16 липня - 1 серпня, проте після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) переніс через коронавірус Олімпіаду в Токіо з 2020 року на 23 липня - 8 серпня 2021 року, проведення світової першості в заплановані терміни стало неможливим.

У результаті було прийнято рішення провести змагання з 13 по 29 травня 2022 року. Місце проведення світової першості залишиться колишнім.

У 2023 році чемпіонат світу з водних видів спорту повинна прийняти Доха (Катар).

Попередній ЧС пройшов у південнокорейському місті Кванджу з 12 по 28 липня 2019 року, на якому збірна України з артистичного плавання фінішувала з шістьма медалями - однією золотою і п’ятьма бронзовими.

Нагадаємо, що також у зв'язку з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо на рік пізніше відбудеться чемпіонату світу з легкої атлетики.