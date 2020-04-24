Чемпіонат Європи з легкої атлетики скасували через коронавірус

Європейська легкоатлетична асоціація (European Athletics) оголосила про скасування чемпіонату Європи через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sportarena.

Наголошується, що змагання повинні були пройти 25-30 серпня в Парижі.

"European Athletics прийняла рішення про скасування змагань з урахуванням думки медичної комісії Французької легкоатлетичної федерації після оцінки можливих ризиків для публіки і офіційних осіб", - йдеться в повідомленні.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) з-за пандемії коронавіруса рекомендувала Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувати міжнародні турніри до кінця 2021 року.

РБК-Україна писало, що організатори Відкритого чемпіонату США (US Open) у червні проведуть засідання, на якому обговорять можливість скасування або ж проведення розіграшу в 2020 році.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть зіграти наприкінці серпня з-за пандемії коронавіруса.