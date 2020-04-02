Чемпіонат Бельгії не буде дограний через коронавірус

Фото: "Брюгге" буде визнаний чемпіоном (facebook.com/clubbrugge)

Остаточне рішення повинні затвердити 15 квітня

Проведення чемпіонату Бельгії з футболу сезону 2019/20 буде остаточно припинено через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на офіційному сайті бельгійської Про-Ліги.

Подібний захід був настійно рекомендований керівництвом ліги, як формальність про зупинку розіграшу повинна оголосити генеральна асамблея, зустріч якої має відбутися 15 квітня. Для ухвалення рішення щодо проведення Кубка Бельгії та другої ліги країни буде зібрана спеціальна робоча група.

Таким чином, чемпіоном країни визнають "Брюгге", друге місце і путівку до відбірного етапу Ліги чемпіонів отримає "Гент". Безпосередньо в групову стадію Ліги Європи потрапить "Шарлеруа", а "Антверпен" і льєзький "Стандард" візьмуть участь у кваліфікаційному раунді турніру.

Нагадаємо, за "Брюгге" на правах оренди грає захисник донецького Шахтаря і збірної України Едуард Соболь, який незабаром може перейти в бельгійський клуб на постійну основу.

У складі "Гента" грають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.