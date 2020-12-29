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Чемпіонат Англії можуть перервати через спалах коронавірусу в клубах

Автор: Вера Олейник

Розіграш англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може бути припинений в січні терміном на два тижні після сплеску випадків захворювання коронавірусу у клубах. Таку можливість розглядає керівництво чемпіонату.

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Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше пресслужба АПЛ повідомила, що за тиждень в клубах ліги виявлено 18 випадків інфікування - найбільша кількість з початку сезону. Попередній рекорд був встановлений в середині листопада, коли інфікованими виявилися 16 осіб.

Також видання зазначає, що існує ймовірність скасування матчів третього раунду Кубка Англії, які повинні пройти на початку січня.

Нагадаємо, напередодні матч АПЛ "Евертон" - "Манчестер Сіті" був відкладений через спалах коронавірусу в манчестерській команді, у складі якої виступає українець Олександр Зінченко.

Також зараження були виявлені в кількох клубах другого дивізіону.

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