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Чемпион мира-2002 в велоспорте получил тюремный срок за насилие в отношении экс-супруги

Фото: Марио Чиполлини подал апелляцию на судебное решение (facebook.com/MarioCipolliniOfficial)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный итальянский велогонщик Марио Чиполлини получил серьезные проблемы с законом. Ему светит 3 года заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

55-летний знаменитый в прошлом спринтер признан виновным в насилии и угрозах бывшей жене и ее новому партнеру. Адвокаты спортсмена подали апелляцию с требованием полностью оправдать своего клиента.

Чиполлини получил 3-летний срок и обязан выплатить компенсацию в размере 80 тысяч евро. Юристы бывшего велогонщика настаивают на невиновности итальянца и указали на процессуальные ошибки в ходе следствия и судебного разбирательства.

Факты насилия случились в 2016-2017 гг. Чиполлини якобы не только избил экс-жену, но и врывался в ее дом, уничтожал недвижимое имущество и технику. Пара разошлась еще в 2005 году.

Кто такой Марио Чиполлини

Итальянский шоссейный велогонщик, спринтер по прозвищу "Король Лев".

Чемпион мира-2002 в групповой гонке, рекордсмен по количеству побед на Джиро д'Италия (42 этапа), 3-кратный обладатель "цикламеновой майки" итальянской многодневки (1992, 1997, 2002).

В годы карьеры Чиполлини слыл ловеласом и скандалистом. Он постоянно эпатировал публику, организаторов гонки и соперников велоформой, стилизованной под зверей, киногероев и даже мышечное строение человека.

К слову, автогонщик Ферстаппен будет выступать в особенном шлеме на Гран-при США.

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