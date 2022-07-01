Чемпіон світу та Європи Зантарая відмовився від усіх титулів: причина заслуговує поваги

Чемпіон світу-2009 і триразовий чемпіон Європи шокований рішенням функціонерів допустити до міжнародних змагань спортсменів із РФ і Білорусі. Він назвав "недостойним" вчинок президента федерації та напророкував тому каяття.

"За кілька днів до турніру серії "Великого шолома", коли побачив жеребкування і те, що там представлені спорстмени з Білорусі та Росії, написав офіційний лист у Міжнародну федерації дзюдо з проханням позбавити мене всіх титулів", – розповів Зантарая.

За його словами, рішення він прийняв самостійно. Також спортсмен додав, що завойовані впродовж 25 років нагороди – ніщо в порівнянні з людськими життями.

"Зробити такий крок мене може змусити лише внутрішнє відчуття, крик душі та бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимсь чином допоможуть зберегти хоча б одне життя, я буду сильно вдячний, – додав Зантарая.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила білорусів і росіян до змагань під нейтральним прапором. У відповідь Україна почала бойкотувати всі міжнародні змагання з дзюдо через відсутність покарання для представників країн-агресорів.