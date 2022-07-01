RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чемпіон світу та Європи Зантарая відмовився від усіх титулів: причина заслуговує поваги

Фото: Георгія Зантарая (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Знаменитий український дзюдоїст Георгія Зантарая на знак протесту надіслав до Міжнародної федерації дзюдо лист із проханням позбавити його всіх регалій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

Чемпіон світу-2009 і триразовий чемпіон Європи шокований рішенням функціонерів допустити до міжнародних змагань спортсменів із РФ і Білорусі. Він назвав "недостойним" вчинок президента федерації та напророкував тому каяття.

"За кілька днів до турніру серії "Великого шолома", коли побачив жеребкування і те, що там представлені спорстмени з Білорусі та Росії, написав офіційний лист у Міжнародну федерації дзюдо з проханням позбавити мене всіх титулів", – розповів Зантарая.

За його словами, рішення він прийняв самостійно. Також спортсмен додав, що завойовані впродовж 25 років нагороди – ніщо в порівнянні з людськими життями.

"Зробити такий крок мене може змусити лише внутрішнє відчуття, крик душі та бажання допомогти своїй країні. Якщо мої медалі хоч якимсь чином допоможуть зберегти хоча б одне життя, я буду сильно вдячний, – додав Зантарая.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо допустила білорусів і росіян до змагань під нейтральним прапором. У відповідь Україна почала бойкотувати всі міжнародні змагання з дзюдо через відсутність покарання для представників країн-агресорів.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News