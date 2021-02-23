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"Челсі" перемагає на виїзді "Атлетіко" завдяки диво-голу Жиру

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні в Бухаресті відбувся матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між номінальними господарями мадридським "Атлетіко" і лондонським "Челсі". Перемогу здобули лондонці завдяки диво-голу Олів'є Жиру - 0:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Вже в самому початку матчу гравці "синіх" ледь самі собі не "привезли" гол - після невдалого пасу від захисника, воротар Менді не зміг обробити м'яч і той перехопив нападник "матрацників" Сауль. Але він сильно відпустив м'яч. Далі клуби провели кілька небезпечних атак, проте по-справжньому змусити воротарів суперників вступити у гру не змогли.

Друга половина продовжила традиції першого тайму, поки диво не створив Жиру. Після подачі з флангу Олів'є не дуже вдало обробив м'яч, проте далі захисник, намагаючись винести круглий подалі, відправив його собі за спину. Жиру з гри не виключився і в падіння через себе відправив м'яч у нижній кут - 0:1. При цьому спершу лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд - подумав, що до Жиру м'яч влучив від гравця "Челсі". Рефері довелося переглядати VAR, після чого м'яч був зарахований.

Цей м'яч виявився єдиним у зустрічі - мінімальна перемога "Челсі". Матч-відповідь відбудеться 17 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що в першому матчі "ПСЖ" на виїзді розгромив "Барселону" 4:1.

Також повідомлялося, що дортмундська "Боруссія" обіграла "Севілью" 3:2.

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