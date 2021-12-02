Людство чекає щорічна COVID-вакцинація протягом багатьох років, - глава Pfizer

Зазначено, що з відповідною заявою він виступив ще до інформації про появу у Південній Африці нового штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, це допоможе підтримати "дуже високий рівень захисту" від COVID-19.

Він зазначив, що компанія вже оновила свою вакцину під варіанти "Бета" та "Дельта", що вперше були виявлені у Південній Африці та Індії.

Наразі ж компанія працює над оновленням препарату під штам "Омікрон", що, за оцінками гендиректора Pfizer, може зайняти близько трьох місяців.

Разом з тим, до кінця року компанія планує поставити три мільярди доз своєї вакцини на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК), а на наступний рік заплановано чотири мільярди.

Бурла додав, що у світі були "глобальні перегони за захист людей", але вже у 2022 році країни матимуть "стільки доз вакцин, скільки їм потрібно".