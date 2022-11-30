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Не ждите, пока произойдет трагедия: Кулеба призвал передать Украине современные танки

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Союзникам по НАТО не нужно ждать, когда на войне в Украине случится что-то плохое, а просто нужно принять решение о передаче современных танков Вооруженным силам прямо сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министр привел очень простой пример и вспомнил, что с самого начала войны были психологические барьеры по поставкам оружия Украине.

"То артиллерию не передавали, то реактивные системы залпового огня не передавали, однако теперь все это поставляют Украине", - говорится в заявлении.

Кулеба добавил, что эти решения обычно принимались, когда происходила какая-то трагедия на фронте и у партнеров по НАТО уже не было иного выбора.

"Измените логику, не ждите пока произойдет что-то плохое, примите решение о передаче танков сейчас для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий, для того чтобы наоборот действовать проактивно и освободить еще больше территорий и украинских граждан", - призвал Кулеба.

Напомним, что ключевыми темами мер НАТО, ОБСЕ и "Группы семи" в Румынии и Польше были вопросы поставки Украине систем ПВО и восстановления энергосистемы страны.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО предоставить Украине современные танки, чтобы ВСУ получили военное преимущество перед Россией в зимние месяцы.

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НАТОДмитрий КулебаМЗСВойна в Украине