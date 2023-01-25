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Ждем вооружения для контрнаступления. В ВСУ поздравили решение о танках Украине

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Среда 25 января 2023 18:43
Ждем вооружения для контрнаступления. В ВСУ поздравили решение о танках Украине Фото: Александр Павлюк, заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Союзники Украины наконец-то сняли табу на поставку танков. Осталось ожидать, пока ВСУ наконец-то получат тяжелое вооружение для контрнаступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Как объяснил Павлюк, благодаря героизму наших Сил обороны, украинцам и работе профессиональной команды, Украине удалось объединить международную коалицию.

"Это открытие сотрудничества по танкам и важное снятие табу на поставку такой техники. Дальше будет увеличение и ускорение поставок. Нам нужны сотни танков и стабильная поставка боеприпасов к ним. Ждем важное вооружение для контрнаступления", - пишет заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Между тем, как писали СМИ, президент США может объявить о поставке Украине танков Abrams уже в эту среду.

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