Чек-лист здоров’я на осінь: що треба обов’язково перевірити

СПЕЦПРОЄКТ 07.10.2026

Щорічний health check-up сьогодні – це вже не просто перелік аналізів, а комплексна система моніторингу здоров’я. Вона допомагає оцінити ключові показники організму, виявити потенційні зміни на ранньому етапі та на основі отриманих даних сформувати персональну стратегію підтримки здоров’я. У клініці AM System (Age Management Clinic), що входить до портфеля холдингу ARS Capital Максима Кріппи, цей підхід поєднує діагностику, консультації профільних фахівців, аналіз показників і персоналізований план дій із подальшим контролем результатів. Як організований цей процес, які обстеження можуть входити до комплексного check-up та чому важливо не лише отримати результати аналізів, а й працювати з ними системно – розбираємо у спецпроєкті Wave RBC.UA разом із фахівцями AM System. Чек-лист від AM System Що перевірити цієї осені Консультація лікаря загальної практики – з неї варто почати Лабораторна діагностика: біохімічні, гормональні та метаболічні панелі Інструментальна діагностика: УЗД, ЕКГ, доплерографія, ЕЕГ Серцево-судинне, жіноче та гормональне здоров’я Нервова система, рівень стресу та якість сну Контроль показників у динаміці – щонайменше раз на рік HealthTech – одна зі сфер, де технології можуть принципово змінити якість і тривалість життя. Максим Кріппа СЕО холдингу ARS Capital "Найбільший потенціал Health- та BioTech — це перетин технологій, медицини та роботи з великими масивами даних. Саме тут сьогодні формуються рішення, які можуть змінити підхід до здоров’я людини та стати основою для активного довголіття. Саме тому регулярний моніторинг показників здоров'я, сучасна діагностика та персоналізовані підходи стають важливою частиною цієї трансформації"

Як пройти комплексний check-up: від діагностики до плану дій

Восени, коли змінюється ритм життя, зростає навантаження та хочеться приділити більше уваги власному самопочуттю, саме час запланувати комплексну перевірку здоров’я. У AM System рекомендують починати з базової діагностики організму, яка допомагає визначити сильні сторони здоров’я, виявити потенційні ризики та зрозуміти, на чому варто зосередитися саме зараз. Перший етап – комплексна оцінка організму, яка поєднує лабораторну та інструментальну діагностику, консультації лікарів. Обсяг обстежень визначається індивідуально з урахуванням поточного стану здоров’я, способу життя, скарг та цілей клієнта. Лабораторна діагностика може включати біохімічні, гормональні та метаболічні панелі, аналізи на рівень вітамінів і мікроелементів, мікрофлори кишківника та інші. AM System співпрацює, як з лабораторіями в Україні, так і в Німеччині. Інструментальна діагностика передбачає проведення ультразвукових досліджень, ЕКГ, доплерографії, електроенцефалографії (ЕЕГ), сенсорного моніторингу рівня глюкози, біоімпедансометрії, дослідження на важкі метали та мінерали та інші. У AM System наголошують: починати варто не з випадкового переліку аналізів, а з консультації лікаря загальної практики. Саме він збирає анамнез, аналізує спосіб життя, оцінює загальний стан організму та визначає перелік необхідних досліджень. Після проходження обстежень команда лікарів аналізує результати комплексно та формує індивідуальний план подальших дій. Він може включати медикаментозну терапію, корекцію харчування та способу життя, додаткові консультації, гормональну підтримку, апаратні методики чи інші рішення залежно від медичних показань і потреб конкретної людини. Ольга Бут кандидатка медичних наук, головна лікарка AM System "Наше завдання – не просто знайти відхилення в аналізах. Ми дивимося на людину комплексно: оцінюємо спосіб життя, рівень стресу, якість сну, гормональний та метаболічний стан. Тільки такий інтегративний підхід дозволяє сформувати персоналізований план дій, який допомагає не лише покращити самопочуття сьогодні, а й підтримувати здоров’я в довгостроковій перспективі" Однією з особливостей підходу AM System є довгостроковий супровід клієнта. На відміну від класичної моделі, коли людина звертається до лікаря переважно після появи симптомів, у клініці працюють над попередженням потенційних проблем зі здоров’ям та контролем показників у динаміці. Шлях клієнта в AM System 01 Консультація лікаря загальної практики 02 Лабораторна та інструментальна діагностика 03 Комплексний аналіз і персональний план дій 04 Довгостроковий супровід і контроль результатів

Комплексний підхід до різних напрямів здоров’я

AM System дає можливість працювати з різними аспектами здоров’я в межах однієї клініки. Це дозволяє розглядати організм як єдину систему та враховувати взаємозв’язок усіх процесів. Перевіряємо серцево-судинне здоров’я Кардіологічний напрям охоплює ЕКГ, доплерографію, встановлення кардіосенсора та інші профільні дослідження. Вони допомагають оцінити роботу серцево-судинної системи та визначити необхідність подальшого спостереження. Частота контролю залежить від індивідуальних показників і рекомендацій лікаря. Перевіряємо жіноче здоров’я Гінекологічний check-up включає консультацію спеціаліста, лабораторні дослідження, УЗД органів малого таза та молочних залоз, розширену кольпоскопію та інші обстеження за показаннями. Тільки регулярне спостереження дозволяє контролювати зміни репродуктивного здоров’я та своєчасно реагувати на них. Перевіряємо гормональне здоров’я Гормональний баланс впливає на рівень енергії, емоційний стан, якість сну, стан шкіри, волосся та сексуальне здоров’я. Саме тому в AM System гормональні показники розглядають у контексті загального стану організму, а рішення щодо корекції приймають лише після комплексного обстеження та консультації лікаря. У клініці застосовують тільки біоідентичні гормони – речовини, структура яких відповідає гормонам, що природно виробляються організмом людини. Їх призначення, дозування та подальший контроль визначаються індивідуально відповідно до медичних показань і результатів діагностики. Перевіряємо нервову систему, стрес і сон Ще один важливий напрям – оцінка стану нервової системи, рівня стресу та якості сну. Хронічна втома, емоційне виснаження та порушення сну можуть впливати на роботу всього організму, тому в клініці розглядають ці фактори як важливу складову загального здоров’я.

Важливо не лише лікування, а й підтримка результату

Особливість AM System полягає в комплексному веденні клієнта, коли рекомендації різних спеціалістів узгоджуються між собою, а результати терапії залишаються під контролем. Наприклад, якщо людина вже приймає декілька препаратів, лікар враховує їхню сумісність та можливу взаємодію. Це дозволяє формувати цілісну й безпечну стратегію лікування, у якій усі призначення працюють на спільний результат. За потреби до плану можуть включатися апаратні процедури профілактичного та підтримувального спрямування, а також IV-терапія – внутрішньовенне введення препаратів за індивідуально підібраними протоколами, які були розроблені американськими та європейськими лікарями. У клініці такі методики розглядають як частину загального плану роботи зі здоров’ям, а не як універсальне рішення для всіх. Водночас покращення самопочуття через декілька місяців – це лише один із етапів роботи. Не менш важливо закріпити досягнутий результат, контролювати показники та за потреби своєчасно коригувати рекомендації. Саме тому AM System пропонує клієнтам довгостроковий супровід у межах місячних або річних програм. Такий формат дозволяє отримувати індивідуальні рекомендації, регулярно контролювати динаміку показників та працювати над здоров’ям системно.

Естетична медицина як продовження турботи про себе

Окремий напрям AM System – естетична медицина. Тут турботу про зовнішність розглядають як частину загального підходу до якості життя та впевненості людини в собі. "Ми переконані, що естетична медицина починається зі здоров’я. Стан шкіри, якість волосся, зміни ваги чи прояви вікових змін часто пов’язані з гормональним балансом, метаболічним здоров’ям та загальним станом організму. Саме тому в AM System ми розглядаємо естетичні процедури як доповнення до комплексної роботи зі здоров’ям. Такий підхід дозволяє не лише покращувати зовнішній вигляд, а й працювати з причинами змін, підтримуючи довгостроковий результат" Ольга Аншукова лікар-косметолог AM System За потреби естетичні процедури можуть доповнювати загальний план роботи з клієнтом. Їх підбір завжди враховує індивідуальні особливості організму, стан здоров’я та особисті побажання людини.

Чому одного check-up на рік недостатньо?