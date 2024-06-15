Чек-ап: какие обследования нужно регулярно проходить, даже если нет никаких симптомов

Даже если у человека нет никаких симптомов, есть ряд обследований, которые врачи советуют проводить регулярно, чтобы вовремя выявить наиболее распространенные заболевания. Это дает высокие шансы эффективного лечения.
РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Украины N504 от 19.03.2018 рассказывает, какие обследования нужно проходить регулярно.
В зоне риска возникновения этих болезней люди, которые имеют повышенное артериальное давление, курят и злоупотребляют алкоголем, имеют избыточный вес, сахарный диабет. А также отягощенный наследственный анамнез.
Кому нужно проверяться: мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 лет.
Для выявления болезней каждые 2 года нужно пройти измерение давления, оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерить индекс массы тела и окружности талии. А также измерить общий холестерин. Если есть факторы риска - эти обследования нужно проходить ежегодно.
В зоне риска люди с избыточным весом, имеющие отягощенный наследственный анамнез. Также при наличии гестационного диабета.
Кому нужно проверяться: людям старше 45 лет и младше этого возраста, если есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Для выявления болезни следует пройти оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерить индекс массы тела и окружности талии. Измерить уровень сахара крови натощак и общий холестерин. Обследование следует проходить каждый год.
В зоне риска находятся люди, имеющие незащищенные половые контакты с людьми, живущими с ВИЧ или потребляющими инъекционные наркотики. А также работники сферы предоставления сексуальных услуг.
Кому нужно обследоваться: с 14 лет и старше, если есть факторы риска.
Выявить болезнь помогает скорый тест на ВИЧ. Обследование следует проходить каждый год.
В зоне риска люди, имеющие контакты с больными активным туберкулезом. А также при наличии ВИЧ, пребывания в заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Кому нужно обследоваться: любой возраст, если есть факторы риска.
Отслеживают наличие симптомов более 2 недель. Обследование нужно проходить каждый год.
В зоне риска люди с отягощенным наследственным анамнезом по КРР, есть семейный аденоматозный полипоз или наследственный неполепозный КРР. А также при воспалительных заболеваниях кишечника и аденоматозных полипах.
Кому нужно обследоваться: люди в возрасте 50-75 лет
Для выявления болезни проводят тест кала на скрытую кровь или направляют в учреждения здравоохранения по оказанию вторичной (специализированной) медицинской помощи. Обследование нужно проходить каждые 2 года. Если есть факторы риска - каждый год.
В зоне риска люди, имеющие подтвержденную мутацию BRCA-1 или BRCA-2, отягощенный наследственный анамнез, позднее первое деторождение (30 лет и старше), бесплодие. А также женщины с поздней менопаузой (55 лет и старше), длительной гормонозамещающей терапией менопаузы, постменопаузальным ожирением. Выше вероятность, что болезнь возникнет, у людей, употребляющих алкоголь и курящих.
Кому нужно обследоваться: людям в возрасте 50-69 лет, если есть факторы риска - тогда с 40 лет.
Для выявления болезни человека направляют на маммографию. Обследование проводят каждые два года.
Обследование нужно проходить:
Для выявления болезни проводят тест на простатспецифический антиген (ПСА) и/или направляют в учреждения здравоохранения по оказанию вторичной (специализированной) медицинской помощи. Если ПСА
Приказом Минздрава также четко регламентируется, какие инструментальные и лабораторные исследования проводятся в рамках первой медицинской помощи:
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