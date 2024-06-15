RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чек-ап: какие обследования нужно регулярно проходить, даже если нет никаких симптомов

Какие обследования нужно делать регулярно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Даже если у человека нет никаких симптомов, есть ряд обследований, которые врачи советуют проводить регулярно, чтобы вовремя выявить наиболее распространенные заболевания. Это дает высокие шансы эффективного лечения.

РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения Украины N504 от 19.03.2018 рассказывает, какие обследования нужно проходить регулярно.

Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания

В зоне риска возникновения этих болезней люди, которые имеют повышенное артериальное давление, курят и злоупотребляют алкоголем, имеют избыточный вес, сахарный диабет. А также отягощенный наследственный анамнез.

Кому нужно проверяться: мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 лет.

Для выявления болезней каждые 2 года нужно пройти измерение давления, оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерить индекс массы тела и окружности талии. А также измерить общий холестерин. Если есть факторы риска - эти обследования нужно проходить ежегодно.

Сахарный диабет

В зоне риска люди с избыточным весом, имеющие отягощенный наследственный анамнез. Также при наличии гестационного диабета.

Кому нужно проверяться: людям старше 45 лет и младше этого возраста, если есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для выявления болезни следует пройти оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, измерить индекс массы тела и окружности талии. Измерить уровень сахара крови натощак и общий холестерин. Обследование следует проходить каждый год.

ВИЧ

В зоне риска находятся люди, имеющие незащищенные половые контакты с людьми, живущими с ВИЧ или потребляющими инъекционные наркотики. А также работники сферы предоставления сексуальных услуг.

Кому нужно обследоваться: с 14 лет и старше, если есть факторы риска.

Выявить болезнь помогает скорый тест на ВИЧ. Обследование следует проходить каждый год.

Туберкулез

В зоне риска люди, имеющие контакты с больными активным туберкулезом. А также при наличии ВИЧ, пребывания в заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кому нужно обследоваться: любой возраст, если есть факторы риска.

Отслеживают наличие симптомов более 2 недель. Обследование нужно проходить каждый год.

Колоректальный рак (КРР)

В зоне риска люди с отягощенным наследственным анамнезом по КРР, есть семейный аденоматозный полипоз или наследственный неполепозный КРР. А также при воспалительных заболеваниях кишечника и аденоматозных полипах. 

Кому нужно обследоваться: люди в возрасте 50-75 лет

Для выявления болезни проводят тест кала на скрытую кровь или направляют в учреждения здравоохранения по оказанию вторичной (специализированной) медицинской помощи. Обследование нужно проходить каждые 2 года. Если есть факторы риска - каждый год.

Людям из зоны риска нужно регулярно проходить медицинские обследования (фото: Freepik)

Рак молочной железы

В зоне риска люди, имеющие подтвержденную мутацию BRCA-1 или BRCA-2, отягощенный наследственный анамнез, позднее первое деторождение (30 лет и старше), бесплодие. А также женщины с поздней менопаузой (55 лет и старше), длительной гормонозамещающей терапией менопаузы, постменопаузальным ожирением. Выше вероятность, что болезнь возникнет, у людей, употребляющих алкоголь и курящих.

Кому нужно обследоваться: людям в возрасте 50-69 лет, если есть факторы риска - тогда с 40 лет.

Для выявления болезни человека направляют на маммографию. Обследование проводят каждые два года.

Рак предстательной железы

Обследование нужно проходить:

  • людям в возрасте от 50 лет и старше с низким риском
  • от 45 лет и старше со средним риском - отягощенный наследственный анамнез (РПЖ у родственника в возрасте до 65 лет)
  • от 40 лет и старше с высоким риском - отягощенный наследственный анамнез (РПЖ у нескольких родственников в возрасте до 65 лет)

Для выявления болезни проводят тест на простатспецифический антиген (ПСА) и/или направляют в учреждения здравоохранения по оказанию вторичной (специализированной) медицинской помощи. Если ПСА

Какие исследования делают при оказании первой медицинской помощи

Приказом Минздрава также четко регламентируется, какие инструментальные и лабораторные исследования проводятся в рамках первой медицинской помощи:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
  • общий анализ мочи
  • глюкоза крови
  • общий холестерин
  • измерение артериального давления
  • электрокардиограмма
  • измерение веса, роста, окружности талии
  • быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты

Читайте также о том, как распознать инфаркт и инсульт и правильно оказать помощь.

Раньше мы писали о том, как бороться с артериальной гипертонией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье