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Чехія заборонила поїздки в Росію, Туніс і ряд інших країн через мутації коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Чехії заборонило громадянам країни відвідувати Росію, Туніс і ще кілька держав через поширення в них нового штаму коронавірусу. В'їжджають з них повинні будуть надати негативний ПЛР-тест і відбути 14 денний карантин.

Про це повідомляє чеське видання Novinky з посиланням на розпорядження Міністерства охорони здоров'я.

За даними видання, до 30 червня в списку перебували 14 країн, включаючи Індію, кілька країн Африки і Південної Америки. З 1 червня в цей список будуть додані:

  • Росія;
  • Парагвай;
  • Намібія.

Туніс в заборонений список увійде з 5 липня.

Обмежувальний захід діятиме до 31 Липня. Заборона вводиться для запобігання подальших випадків завезення в країну мутацій коронавірусу і їх поширення.

Приїжджаючі до Чехії з цих країн повинні надати негативний ПЛР-тест, а потім складати ще два тести після прибуття. Крім того, мандрівникам доведеться відбути 14-денний карантин і носити медичні маски.

Видання зазначає, що на позачерговому засіданні уряду 1 липня буде вирішуватися питання про внесення Єгипту до списку країн з високим ризиком зараження новими штамами коронавірусу

Нагадаємо, в Чехії 29 червня виявили перший випадок зараження "Лямбда"-штамом коронавірусу.

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