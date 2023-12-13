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Чехия закупит боеприпасы к гранатометам РПГ-7. Это необходимо для обучения ВСУ

Архивное фото: Чехия закупит боеприпасы к гранатометам РПГ-7 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия закупит боеприпасы для противотанкового оружия РПГ-7 у оружейной компании STV Group на сумму до 2,5 млрд крон (110, 1 млн долларов).

Об этом заявил представитель Минобороны Чехии Давид Полак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

По его словам, благодаря покупке в следующем году станет возможной подготовка украинских военных на территории Чехии. 

Пополнение боекомплекта к противотанковому оружию РПГ-7 происходит в соответствии с внутренним регламентом боевой деятельности во время оперативного развертывания войск армии Чехии и подготовки войск на четырехлетний срок периода обучения.

Поставщиком боеприпасов является компания STV Group, которая является прямым производителем в Чехии. Министерство закупало боеприпасы у той же компании уже в 2021 году.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Во время войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна выдала лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).

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