Чехия закупит боеприпасы к гранатометам РПГ-7. Это необходимо для обучения ВСУ

Чехия закупит боеприпасы для противотанкового оружия РПГ-7 у оружейной компании STV Group на сумму до 2,5 млрд крон (110, 1 млн долларов).
Об этом заявил представитель Минобороны Чехии Давид Полак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.
По его словам, благодаря покупке в следующем году станет возможной подготовка украинских военных на территории Чехии.
Пополнение боекомплекта к противотанковому оружию РПГ-7 происходит в соответствии с внутренним регламентом боевой деятельности во время оперативного развертывания войск армии Чехии и подготовки войск на четырехлетний срок периода обучения.
Поставщиком боеприпасов является компания STV Group, которая является прямым производителем в Чехии. Министерство закупало боеприпасы у той же компании уже в 2021 году.
Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Во время войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.
Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна выдала лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).
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