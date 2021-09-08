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Чехія зафіксувала новий максимум добових COVID-заражень з травня

Автор: Марія Кучерявець

У Чехії за добу зафіксували 588 нових заражень коронавірусом. Подібні показники в країні фіксували востаннє в травні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

До того ж уряд Чехії прогнозує подальший ріст випадків коронавірусу найближчим часом.

Однак прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що уряд не планує повернення до жорстких карантинних заходів, які були пом'якшені влітку, зазначивши, що деяких випадках можуть вони і можуть використовуватися, але на регіональному рівні.

Відомо, що пік добових COVID-заражень в Чехії фіксували з жовтня 2020 року по березень 2021 року, коли нові випадки рахувалися тисячами, перевищуючи 17000 за добу.

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