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Чехія висилає двох дипломатів Росії після скандалу з погрозами отруєння

Новини » Політика     05.06.2020 - 16:02
Чехія висилає двох дипломатів Росії після скандалу з погрозами отруєння
Фото: прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш (flickr)

Про скандал з погрозами отруєння чеських чиновників стало відомо у квітні 2020 року

Уряд Чехії ухвалив рішення вислати двох російських дипломатів з країни, які причетні до скандалу з загрозою відправлення чеських політиків. Про цю історію стало відомо наприкінці квітня 2020 року.

Про це на брифінгу заявила прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і міністр закордонних справ Томаш Петрічек, передає видання Novinky.

"Дані Служби безпеки показують, що весь скандал виник у результаті внутрішньої боротьби в посольстві РФ в Празі, коли один з них направив в Службу цільову інформацію про заплановані напади на чеських політиків", - заявив Бабіш.

При цьому він зазначив, що події погіршують відносини між Росією і Чехією. Водночас Петрічек підкреслив, що уряд намагався розв'язувати це питання дипломатичним шляхом, але безрезультатно.

"Міністерство закордонних справ спробувало вирішити цю неприємну ситуацію непомітно і дипломатично. Врешті-решт це стало неможливо. Підхід Російської Федерації не залишає нам іншого вибору, крім як вислати дипломатичних представників", - додав він.

Зазначимо, що скандал почався після того, як видання Respekt оприлюднило інформацію про те, що в Прагу прилетів акредитований при посольстві Російської Федерації дипломат, у якого нібито був з собою отруту рицин.

Після того, як інформація стала надбанням публіки, державну охорону отримали три чеських політики, яких, як припускають в контррозвідці, могли спробувати отруїти. Охорону надали меру Праги Зденеку Гржібу, старості району Ржепоріє Павлу Новотні та старості району Прага 6 Петру Коларже.

В чеських ЗМІ з'являлася інформація про те, що Гржібу неодноразово отримував погрози з боку Росії, в тому числі й про фізичну розправу.

У Чехії вважають, що причиною можливого замаху з боку Росії стало рішення демонтувати пам'ятник радянському маршалу Конєву. Гржібу і Новотні заявили, що замість пам'ятника хочуть встановити пам'ятну дошку на честь бійців Російської визвольної армії.

Через таке рішення чеських політиків Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про реабілітацію нацизму, а в Міністерстві закордонних справ заявили, що пам'ятник демонтували незаконно.

Раніше Андрій Бабіш застерігав Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи країни.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Російська ФедераціяЧехияскандалдипломаты
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