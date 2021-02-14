Чехія продовжила режим НС через COVID до кінця лютого

Уряд Чехії продовжив надзвичайний стан через пандемії коронавірусу на 14 днів, до 28 лютого. Таке рішення було прийнято на вимогу губернаторів.
Про це повідомляє Novinky.cz.
Всі губернатори Чехії, в тому числі і мер Праги, звернулися до уряду з проханням продовжити надзвичайний стан в країні. Це було зроблено після того, як у четвер уряд відмовилося продовжувати режим НС в країні. Спочатку надзвичайний стан повинно було закінчитися 14 лютого.
При цьому в уряду є низка питань щодо обмежень, які стосуються відновлення навчання в школах. У деяких краях хочуть повернути дітей до школи з 1 березня.
Нагадаємо, раніше уряд Чехії частково заборонив пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії вступили в силу нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.