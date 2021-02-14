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Чехія продовжила режим НС через COVID до кінця лютого

Новость на русском → Прага, Неділя 14 лютого 2021 18:23
Чехія продовжила режим НС через COVID до кінця лютого Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Чехії продовжив надзвичайний стан через пандемії коронавірусу на 14 днів, до 28 лютого. Таке рішення було прийнято на вимогу губернаторів.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Всі губернатори Чехії, в тому числі і мер Праги, звернулися до уряду з проханням продовжити надзвичайний стан в країні. Це було зроблено після того, як у четвер уряд відмовилося продовжувати режим НС в країні. Спочатку надзвичайний стан повинно було закінчитися 14 лютого.

При цьому в уряду є низка питань щодо обмежень, які стосуються відновлення навчання в школах. У деяких краях хочуть повернути дітей до школи з 1 березня.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії частково заборонив пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії вступили в силу нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.

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