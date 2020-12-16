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Чехія отримає вакцини проти COVID-19 від п'яти розробників

Автор: Роман Тверденко

Чехія отримає вакцину для вакцинації від п'яти різних розробників. Але люди не зможуть вибирати, яким препаратом їх будуть прищеплювати.

Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш.

Він зазначив, що один з препаратів повинен бути розрахований лише на одну щеплення, на відміну від більшості інших зразків, курс яких передбачає введення двох доз одній людині.

"До нас надійдуть п'ять видів вакцини. Однією з цих вакцин буде достатньо щепитися один раз і потім не робити повторне щеплення", - сказав Бабиш.

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Також він повідомив, що в Чехії буде створено 200 центрів вакцинації, старт якої планують наприкінці січня - початку лютого. У них будуть задіяні близько 5 тисяч лікарів. Вибирати препарат для щеплення громадяни не зможуть, цей вибір залишиться за лікарями.

Першими щеплення від коронавіруса отримають пацієнти з важкими хронічними захворюваннями, літні, медики, працівники служб, задіяних у першій лінії боротьби з пандемією. В цілому уряд розраховує прищепити більше половини жителів країни до кінця літа.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Також повідомлялося, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пропонує країнам-учасницям Євросоюзу почати вакцинацію від COVID в один день. Вакцина для цього з'явиться вже наступного тижня.

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