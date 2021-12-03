RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чехія планує ввести обов'язкову вакцинацію в наступному році: кого щепитимуть

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Чехії направило до законодавчої ради постанову про обов’язкову вакцинацію в країні. Вона має набути чинності вже з березня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, обов’язкова вакцинація стосуватиметься усіх медичних працівників, соціальних працівників, пожежників й поліцейських. Також до списку увійдуть люди, які готуються до професії лікарів.

Як відзначив міністр, голова освіти Роберт Плага також погодився з тим, що обов’язкове щеплення повинно поширюватись й на тих студентів, які планують працювати у соціальних службах.

Водночас вакцинуватимуть й людей віком старше 60 років, однак, сьогодні це питання в Чехії викликає розбіжності.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВакцинація