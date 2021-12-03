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Чехія планує ввести обов'язкову вакцинацію в наступному році: кого щепитимуть

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П'ятниця 03 грудня 2021 18:22
Чехія планує ввести обов'язкову вакцинацію в наступному році: кого щепитимуть Фото: Чехія планує ввести обов'язкову вакцинацію в наступному році (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Чехії направило до законодавчої ради постанову про обов’язкову вакцинацію в країні. Вона має набути чинності вже з березня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, обов’язкова вакцинація стосуватиметься усіх медичних працівників, соціальних працівників, пожежників й поліцейських. Також до списку увійдуть люди, які готуються до професії лікарів.

Як відзначив міністр, голова освіти Роберт Плага також погодився з тим, що обов’язкове щеплення повинно поширюватись й на тих студентів, які планують працювати у соціальних службах.

Водночас вакцинуватимуть й людей віком старше 60 років, однак, сьогодні це питання в Чехії викликає розбіжності.

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