Чехія планує ввести обов'язкову вакцинацію в наступному році: кого щепитимуть
Фото: Чехія планує ввести обов'язкову вакцинацію в наступному році (Getty Images)
Міністерство охорони здоров’я Чехії направило до законодавчої ради постанову про обов’язкову вакцинацію в країні. Вона має набути чинності вже з березня 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.
За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, обов’язкова вакцинація стосуватиметься усіх медичних працівників, соціальних працівників, пожежників й поліцейських. Також до списку увійдуть люди, які готуються до професії лікарів.
Як відзначив міністр, голова освіти Роберт Плага також погодився з тим, що обов’язкове щеплення повинно поширюватись й на тих студентів, які планують працювати у соціальних службах.
Водночас вакцинуватимуть й людей віком старше 60 років, однак, сьогодні це питання в Чехії викликає розбіжності.