Чехія обмежила в'їзд до деяких районів через ситуацію з коронавірусом

Уряд Чехії частково заборонив пересування до районів міст Хеб і Соколов у Карловарському краї та Трутнов у Карловоградецькому краї. Там зараз найшвидші в країні темпи поширення коронавірусу.
Про це повідомляє CTK.
Як повідомляється, людям, які проживають у вищезазначених районах,буде заборонено без поважної причини виїздити за межі своїх міст, так само буде обмежено в’їзд.
Крім того, в цих районах роблять обов’язковим використання у громадських місцях і транспорті хірургічної маски, але не тканинної. Школам та дитсадкам такі маски мають завезти централізовано.
Втім, заборона передбачає низку винятків - для дітей, які їдуть до школи, і тих, хто їх супроводжує, поїздок на роботу, до лікаря, для піклування за рідними. Проте тим, хто має житло в районах з обмеженим в’їздом, але проживає в іншому місці, не дозволять туди приїхати.
Обмеження також не будуть поширюватися на транзитний проїзд.
Нагадаємо, 5 лютого вступили в силу нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає на територію Чехії.
Крім того, уряд Чехії ухвалив рішення посилити карантин у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.