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Чехія оголосила в розшук Петрова і Боширова, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів

Автор: Ігор Литвиненко

Поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів у Британії. Вони оголошені в розшук у зв'язку з "розслідуванням обставин тяжкого злочину".

Про це повідомляє прес-служба чеської поліції.

Відзначається, що вони в жовтні 2014 року прибули до Праги, а потім в Мавровскосилезьский і Злинський краї. Вони в'їхали в країну за російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова і виїхали за молдавським паспортом на ім'я Миколи Попа і за паспортом Таджикистану на ім'я Руслана Табарова.

При цьому в поліції запевнили, що для громадськості немає приводу для занепокоєння у зв'язку з цією інформацією.

"Ми запевняємо громадськість, що у зв'язку з опублікованою інформацією немає причин для прийняття підвищених заходів безпеки в Чеській Республіці. Ми відстежуємо ситуацію власними оперативними ресурсами, використовуючи канали міжнародного поліцейського співробітництва, в т. ч. моніторинг відкритого вихідного коду", - додали в поліції.

Нагадаємо, Сергія і Юлію Скрипаль виявили днем 4 березня 2018 року в центрі англійської Солсбері на лавці в сквері без свідомості. Влада Великобританії звинуватили спецслужби РФ у спробі отруїти Скрипалів нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Підозрюваними назвали двох росіян, які в'їхали в Британії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов. Пізніше журналісти з'ясували, що під цими іменами ховалися полковник ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні Чехія заявила про висилку 18 російських дипломатів із-за підозрою в шпигунстві.

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