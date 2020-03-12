Чехія оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Чехії 12 березня оголосив надзвичайний стан в країні у зв'язку з поширенням коронавирусу. Про це повідомляє Novinky.

Повідомляється, що чеський уряд оголосив про введення надзвичайного стану на 30 днів. У цей період заборонено і проведення заходів за участю понад 30 осіб, а також відвідування ресторанів і кафе з 8 вечора до 6 ранку. Крім цього уряд заборонив проведення культурних, спортивних, релігійних заходів.

При цьому заборона не поширюється на збори, мітинги і аналогічні дії конституційних органів, органів державної влади та судів.

Чехія також вводить прикордонний контроль з Німеччиною та Австрією. З 14 березня заборонений в'їзд всім іноземцям, що прибувають з зон ризику, а також виїзд громадян Чехії в країни, які входять в групу ризику - Китай, Південна Корея, Іран, Італія, Іспанія, Австрія, Норвегія, Швеція і Франція.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 березня надзвичайний стан оголосили Угорщина і Словаччина.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні набув чинності карантин введений Кабміном у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі. Зокрема, до 3 квітня заборонені масові заходи за участі понад 200 осіб, закрито всі навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.