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Чехія обіцяє підтримати Україну на сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН

Новини » Політика     20.02.2020 - 16:20
Чехія обіцяє підтримати Україну на сьогоднішньому засіданні Генасамблеї ООН
Фото: МЗС Чехії (flikr)

20 лютого 2014 року почалася незаконна російська окупація Криму

Чехія обіцяє підтримати Україну в питанні невизнання анексії Криму на сьогоднішньому засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Чехії.

Відзначається, що шість років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася незаконна російська окупація Криму.

"Ця окупація призвела до організації незаконного референдуму і подальшої анексії півострова Росією 18 березня 2014 року, що є грубим порушенням міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Чехія разом з Європейським союзом та більшістю держав "не визнає і рішуче засуджує анексію Криму і продовжує повністю підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів".

"Ця позиція представлена Чеською Республікою на різних міжнародних форумах, в тому числі, на сьогоднішньому пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН по ситуації на тимчасово окупованих територіях України", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше Литва закликала міжнародне співтовариство продовжувати політику невизнання анексії Кримського півострова Росією.

Також Великобританія в річницю початку анексії Криму Російською Федерацією виступила в підтримку територіальної цілісності України.

РБК-Україна писало, що Посольство США в Україні в річницю початку анексії Криму заявило, що Сполучені Штати залишаються прихильними Кримської декларації державного секретаря Майка Помпео, яка не визнає анексію півострова Росією.

Також повідомлялося, що Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України.

Литва закликає міжнародне співтовариство продовжувати невизнання анексії Криму США залишаються прихильними Кримської декларації Помпео
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