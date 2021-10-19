Чехія ще перевіряє росіянина Франчетті перед екстрадицією до України

За його словами, чеські правоохоронці ще проводять екстрадиційну перевірку щодо Франчетті і демонструють принципову позицію в цьому питанні. Росія безуспішно намагається завадити видачі свого громадянина Україні.

"Чехія в цьому питанні зайняла принципову позицію. Вони самі дали нам інформацію, що у них є наш "клієнт". Ми допомогли їм отримати підстави для його затримання, направили запити і продовжуємо перебувати в тісному контакті", - зазначив Поночовний.

У той же час він не зміг спрогнозувати терміни екстрадиції росіянина. Але при цьому не виключає його видачі ще до кінця року.

"За конвенціями тимчасовий екстрадиційний арешт триває до 60 днів, але може продовжуватися. Не знаю, як в Чехії, але у нас процедура екстрадиції досить довга", - додав прокурор.