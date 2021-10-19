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Чехія ще перевіряє росіянина Франчетті перед екстрадицією до України

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 16:56
Чехія ще перевіряє росіянина Франчетті перед екстрадицією до України Фото: Олександр Франчетті - зліва (myrotvorets center)
Автор: Олег Черниш

Чехія зайняла принципову позицію в питанні екстрадиції до України затриманого росіянина Олександра Франчетті, який підозрюється в участі в окупації Криму. Російська сторона безуспішно намагається перешкодити його видачі.

Про це РБК-Україна сказав прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний.

За його словами, чеські правоохоронці ще проводять екстрадиційну перевірку щодо Франчетті і демонструють принципову позицію в цьому питанні. Росія безуспішно намагається завадити видачі свого громадянина Україні.

"Чехія в цьому питанні зайняла принципову позицію. Вони самі дали нам інформацію, що у них є наш "клієнт". Ми допомогли їм отримати підстави для його затримання, направили запити і продовжуємо перебувати в тісному контакті", - зазначив Поночовний.

У той же час він не зміг спрогнозувати терміни екстрадиції росіянина. Але при цьому не виключає його видачі ще до кінця року.

"За конвенціями тимчасовий екстрадиційний арешт триває до 60 днів, але може продовжуватися. Не знаю, як в Чехії, але у нас процедура екстрадиції досить довга", - додав прокурор.

Нагадаємо, у вересні суд у Празі відправив Франчетті під варту після затримання за запитом Києва.

МЗС Росії закликало Чехію не видавати Франчетті Україні і погрожувало наслідками.

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