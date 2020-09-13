У Чехії заявили про початок другої хвилі коронавірусу

В Чехії почалася друга хвиля коронавірусу. Протягом 2-3 тижнів в Чехії чекають на таку кількість госпіталізованих, яка була навесні.

Про це заявив представник уряду в галузі охорони здоров'я Роман Примула, повідомляє Ceskenoviny.cz.

Чехія зараз знаходиться на третьому місці в Євросоюзі по зростанню захворюваності коронавірусу. За суботу, 12 вересня, в Чехії зафіксували 1541 новий випадок захворювання. Всього з початку пандемії захворіли 13,7 тисячі осіб. Зараз 297 пацієнтів госпіталізовано, 69 - у важкому стані.

За словами експерта, якщо вірус продовжить поширюватися такими ж темпами як зараз, в кінці жовтня чеські лікарні будуть переповнені пацієнтами з COVID-19.

"В Чехії друга хвиля епідемії коронавірусу", - заявив Примула.

Нагадаємо, також про другої хвилі коронавіруса заявив уряд Австрії, там з п'ятниці на суботу підтвердили 869 нових випадків COVID-19. При цьому населення країни становить 9 млн осіб.

Крім цього РБК-Україна писало, що Вірменія продовжила карантин через коронавірус до січня 2021 року.