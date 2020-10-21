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У Чехії повернули масковий режим на вулиці через COVID-19

Автор: Андрій Козловський

У Чехії повернули зобов’язання носити маски у громадських місцях на вулиці. Таке рішення чеський уряд схвалив напередодні через стрімке зростання кількості нових випадків коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Novinky.

Як повідомляється, 20 жовтня в Чехії зафіксували 11 984 нових випадки коронавірусу, що є новим антирекордом в країні. З них понад 1500 зареєстрували у Празі.

Таким чином, від сьогодні маски стануть обов’язковими у громадських місцях на вулиці та всюди, де не можна дотримуватись двометрової дистанції з іншими людьми. Крім того, маски потрібно одягати та в автомобілях, якщо в ньому знаходяться люди з різних домогосподарств.

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Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що сьогодні можуть ввести нові обмежувальні заходи - закриття магазинів, які не продають товари першої необхідності, та перукарень. Також розглядають запровадження обмежень на пересування громадян.

Нагадаємо, у Чехії розгорнуть перший польовий шпиталь для прийому хворих коронавірусом.

Крім того, в країні з 12 жовтня вступили в силу нові обмеження у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом.

Також на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно з епідеміологічною ситуацією.

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