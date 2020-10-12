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У Чехії посилили обмеження через коронавірус

Чехія, Понеділок 12 жовтня 2020 11:03
У Чехії посилили обмеження через коронавірус
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Чехії з понеділка, 12 жовтня, вступили в силу нові обмеження у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом. Зокрема, будуть припинені всі культурно-розважальні заходи на два тижні.

Про це повідомляє Novinky.

Так, будуть закриті всі театри, кінотеатри, музеї, галереї, замки та інші культурні об'єкти. Також будуть припинені всі масові спортивні змагання як професійні, так і аматорські. Винятком будуть лише міжнародні змагання, які будуть проводитися без глядачів. В цілому спортом дозволено займатися групами не більше 20 осіб на відкритому повітрі.

Учнів початкових шкіл розділять на дві групи, одна з яких буде навчатися дистанційно. Середні школи та університети вже перейшли на навчання онлайн.

Також обмежена робота ресторанів і барів. Вони будуть працювати не пізніше 20:00. При цьому за столом дозволено перебувати не більше 4 осіб. Крім цього закриті фітнес-центри, тренажерні зали, басейни і зоопарки.

Якщо через два тижні захворюваність не знизиться, обмеження можуть посилити.

Нагадаємо, з 5 жовтня у Чехії ввели надзвичайний стан у зв'язку з другою хвилею коронавірусу.

Крім того, на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно з епідеміологічною ситуацією.

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