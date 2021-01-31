У Чехії збираються виробляти вакцину Novavax від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

В Чехії в цьому році почнуть виробництво вакцини від коронавірусу Novavax. Старт її виробництва в країні заплановано на квітень.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш.

Американська компанія планує в цьому році випустити близько мільярда доз вакцини і значна частина з них буде випущена на заводі біля чеської столиці Праги.

Раніше Novavax заявив, що ефективність вакцини, створеної компанією, склала 89,3%. Препарат пройшов три фази клінічних випробувань.

Нині у світі виробляють вакцинацію, переважно препаратом Pfizer. Також активно використовуються Moderna AstraZeneca. Ряд країн колять пацієнтам російську вакцину Супутник V, а також китайську Sinopharm.

Також відомо, що розробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca поставить в Євросоюз ще 9 мільйонів доз препарату. У першій партії все буде 40 мільйонів доз.