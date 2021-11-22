У Чехії та Словаччині ввели локдаун для нещеплених від коронавірусу

Таке рішення було прийнято владою країни через різке погіршення епідеміологічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу і стрімко наростальним навантаженням на систему охорони здоров'я Чехії.

Як повідомив в.о. прем'єр-міністра республіки Андрій Бабіш, в ресторани, музеї, підприємства надання послуг та інші громадські місця з 22 листопада матимуть доступ тільки щеплені або ті, що перехворіли на COVID-19.

Як очікується, локдаун триватиме до кінця лютого 2022 року. Одночасно в школах республіки буде проводитися регулярне тестування учнів на коронавірус. Підприємства та компанії також будуть зобов'язані проводити тести співробітників, які відмовляються від імунізації. Витрати на це будуть покриватися бюджетними коштами.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, пояснюючи рішення влади, заявив, що локдаун необхідно ввести, щоб зменшити навантаження на словацьку охорону здоров'я через те, що число госпіталізованих стрімко зростає.

"Той, хто не отримав щеплення, не зможе відвідувати торгові центри і магазини, які не торгують товарами першої необхідності. Для них стануть закриті всі громадські заходи", - заявив він.

Хегер закликав жителів п'ятимільйонної Словаччини прищепитися від коронавірусу.

"Ковід приходить до тих, хто відмовився від вакцинації. Тому ми вводимо локдаун для нещеплених", - зазначив політик.