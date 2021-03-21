У Чехії режим НС через коронавірус хочуть продовжити до кінця квітня

Уряд Чехії хоче продовжити режим надзвичайної ситуації до 28 квітня. В країні фіксують тенденцію до спаду кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Глава МВС країни Ян Гамачек зазначив, що ситуація з коронавірусом поліпшується. Приміром, в суботу в Чехії зафіксували 5400 випадків зараження, що на 1,5 тисячі менше ніж тиждень тому.

Наголошується, що уряд вже узгодив продовження режиму НС. Спочатку йшлося про продовження до 11 квітня, але пізніше домовилися про продовження на місяць, до 28 квітня (наприкінці терміну попереднього продовження - 28 березня).

Також можливе посилення карантину на Великдень, яка відбудеться 4 квітня.