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У Чехії продовжили режим НС через коронавірус

Автор: Артур Родивилов

Чеський парламент продовжив режим надзвичайної ситуації. Депутати надали уряду до 11 квітня додаткові повноваження з боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Кабінет міністрів сподівається, що цього буде достатньо, щоб знизити рівень захворюваності до більш стабільного рівня і почати послаблювати обмеження.

Прем'єр-міністр Андрій Бабиш заявив, що при уповільненні зростання випадків захворювання деякі послаблення можуть бути після закінчення нинішнього режиму НС.

"Я твердо надіюся, що це буде останній локдаун", - сказав він в ході дебатів перед голосуванням.

"Після Пасхи, виходячи з ситуації, яка, я переконаний, йде в правильному напрямку, ми оголосимо деякі дати відновлення роботи шкіл та інші заходи", - повідомив прем'єр-міністр.

За станом на 26 березня кількість госпіталізацій в Чехії склала 7965 осіб, що нижче піку в 9462 людини, зафіксованого 15 березня. Міністерство охорони здоров'я заявило, що більш широке пом'якшення обмежень можливе лише тоді, коли кількість госпіталізацій скоротиться приблизно до 3 тис.

У березні влада Чехії повідомила, що в країні був зафіксований максимум госпіталізованих і тяжкохворих з коронавірусом з початку пандемії.

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