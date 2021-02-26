У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Уряд Чехії на позачерговому засіданні ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану. Він діятиме з 28 лютого до 28 березня.
Про це повідомляє iDNES.
Так, в рамках надзвичайного положення буде значно скорочено пересування жителів країни, повністю закриються школи та інші непродовольчі магазини.
Нагадаємо, у Чехії частково заборонили пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.
Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії набрали чинності нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.