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У Чехії продовжили надзвичайний стан через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Уряд Чехії на позачерговому засіданні ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану. Він діятиме з 28 лютого до 28 березня.

Про це повідомляє iDNES.

Так, в рамках надзвичайного положення буде значно скорочено пересування жителів країни, повністю закриються школи та інші непродовольчі магазини.

Нагадаємо, у Чехії частково заборонили пересування в деяких районах країни через швидкі темпи розповсюдження коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 5 лютого в Чехії набрали чинності нові епідеміологічні вимоги для всіх, хто в'їжджає. Вони полягають у новому порядку надання тестів на COVID-19 і в проходженні самоізоляції.

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Новини України Чехиянадзвичайний станКоронавірус
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