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У Чехії скасували обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Новий уряд Чехії відхилив указ попереднього уряду. Він зобов'язував літніх людей і людей окремих професій робити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press

Попередній уряд, очолюваний прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, на початку грудня видав указ, згідно з яким була обов'язковою вакцинація для людей у віці 60 років і старше, а також для медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків.

Він повинен був вступити в силу в березні.

Але пізніше в грудні на зміну уряду Бабіша прийшло нове, очолюване Петром Фіалою.

"Ми домовилися, що вакцинація проти COVID-19 не буде обов'язковою", - сказав фіал.

Рішення нового уряду було прийнято, оскільки Чехія стикається зі сплеском захворюваності коронавірусом, викликаної штамом "Омікрон".

Раніше ми писали, що Чехія вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій і осіб старше 60 років.

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Чехія