У Чехії оголосили локдаун через пандемію коронавірусу

Сьогодні уряд Чехії оголосив про введення жорстких карантинних обмежень задля того, щоб стримати розповсюдження коронавірусної інфекції. Вони діятимуть в країні до 3 листопада.

Про це повідомляє Novinky.

Таким чином, з завтрашнього дня у Чехії магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг будуть закриті. У торгових центрах залишаться відкритими лише продуктові магазини, аптеки та інші заклади, які уряд вкаже у своїй постанові. Оптові магазини також залишаться відкритими.

Також уряд рекомендує роботодавцям організувати роботу з дому і обмежувати прямий контакт з клієнтами. Крім того, буде обмежено вільне пересування людей, за винятком поїздок на роботу, по магазинах, до лікаря або для допомоги близьким.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що якщо уряд не піде на ці заходи, система охорони здоров'я обвалиться приблизно 7-11 листопада.

"Ми вирішили вжити заходів, за що я приношу свої вибачення всім. На жаль, ми знаходимося в ситуації, коли спостерігається різке зростання, а заходи, які ми вживали в останні тижні, не працюють", - додав він.

Нагадаємо, у Чехії повернули зобов’язання носити маски у громадських місцях на вулиці.

Крім того, в країні з 12 жовтня вступили в силу нові обмеження у зв'язку із зростанням захворюваності коронавірусом.

Також на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно з епідеміологічною ситуацією.