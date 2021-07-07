У Чехії невакцинованим людям доведеться платити за COVID-тести

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що держава у найближчі місяці перестане надавати громадянам безкоштовні тести на коронавірус. Таке рішення прийнято для пришвидшення темпів імунізації та скорочення витрат держбюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zprávy.
"Якщо ми знаходимося в ситуації, коли всіх можна швидко вакцинувати, то в такому випадку держава не повинна платити за тести, щоб людина могла піти в ресторан, заклад культури тощо. А якщо хтось захоче пройти тест, то йому доведеться заплатити за нього самостійно", - сказав він.
За словами міністра, громадяни, які відмовлятимуться вакцинуватись або не зможуть зробити цього за станом здоров'я, будуть самостійно сплачувати повну вартість тесту на COVID-19.
Він наголосив, що потреба у тестуванні на коронавірус повинна зменшитися у зв’язку кількістю імунізованих осіб, яка повинна збільшитися вже в цьому місяці.
Войтех підкреслив, що рішення про те, чи будуть безкоштовними тести на коронавірус буде прийнято до кінця літа. Після того як 1,6 млн людей отримають другу дозу вакцини.
Нагадаємо, що з 1 лютого поточного року жителі Чехії можуть безкоштовно робити тест на антиген коронавірусу кожні три дні. Раніше проходити тестування безкоштовно можна було один раз за п'ять днів.