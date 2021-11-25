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У Чехії на місяць повернули режим надзвичайної ситуації через COVID

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії ухвалив рішення знову запровадити режим надзвичайної ситуації через надзвичайну ситуацію в країні. Він почне діяти опівночі 26 листопада протягом 30 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання iROZHLAS.

"Ми оголосили надзвичайну ситуацію на 30 днів з півночі сьогоднішнього дня. Ми, звичайно, вжили необхідних заходів, і нам потрібно оголосити надзвичайну ситуацію. На нашу думку, умови для оголошення надзвичайної ситуації за статтею про безпеку Чехії виконані",- заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За його словами, Чехія знаходиться в стані небезпеки, яка значною мірою загрожує життю, здоров'ю та безпеці.

"Без індивідуальної відповідальності кожного ми просто не впораємося з цим. Справа не в уряді, а в підході суспільства до пандемії", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, 22 листопада розпочався локдаун для жителів Чехії, які не прищепилися від COVID-19. Таке рішення було прийнято владою країни через різке погіршення епідеміологічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу і стрімко зростаючим навантаженням на систему охорони здоров'я Чехії.

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