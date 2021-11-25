У Чехії на місяць повернули режим надзвичайної ситуації через COVID

Уряд Чехії ухвалив рішення знову запровадити режим надзвичайної ситуації через надзвичайну ситуацію в країні. Він почне діяти опівночі 26 листопада протягом 30 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання iROZHLAS .

"Ми оголосили надзвичайну ситуацію на 30 днів з півночі сьогоднішнього дня. Ми, звичайно, вжили необхідних заходів, і нам потрібно оголосити надзвичайну ситуацію. На нашу думку, умови для оголошення надзвичайної ситуації за статтею про безпеку Чехії виконані",- заявив прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

За його словами, Чехія знаходиться в стані небезпеки, яка значною мірою загрожує життю, здоров'ю та безпеці.

"Без індивідуальної відповідальності кожного ми просто не впораємося з цим. Справа не в уряді, а в підході суспільства до пандемії", - заявив прем'єр.